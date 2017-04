250 ألف دولار ثمن أول بيانو حصلت عليه ليدي غاغا من جدتها

أعلن موقع "غازيتا. رو" الإلكتروني الروسي أنّ أوّل بيانو للمغنية العالمية ليدي غاغا Lady Gaga سيباع في مزاد علني بنيويورك مقابل 250 ألف دولار.

وذكر الموقع عينه أنّ تلك الآلة الموسيقية كانت اشترتها جدّة ليدي غاغا لها مقابل 780 دولاراً، وكانت الأخيرة تعزف عليها وهي في الخامسة من عمرها.

وقد قدّر الخبراء البيانو بمبلغ يتراوح بين 200 و250 ألف دولار.

وقال الموقع الإلكتروني إنّ الأموال المحصّلة من بيع البيانو سترسل إلى مؤسسة "Born This Way Foundation" التي أسّستها المغنية عام 2012.

يُشار إلى أن ليدي غاغا احتفلت مؤخّراً بعيد ميلادها الـ30 في نادي No Name في شيكاغو مع خطيبها تايلور كيني Taylor Kinney البالغ من العمر34 عاماً، فضلاً عن عدد كبير من الأصدقاء المشاهير.

