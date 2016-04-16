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رسمياً وبالصور: رامز جلال يلعب مع ضيوفه بالنار في رمضان

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السبت 16-04-2016 18:23

كشفت قناة MBC النقاب رسمياً عن اسم برنامج المقالب الجديد للفنان رامز جلال المقرر عرضه في رمضان المقبل بعنوان "رامز يلعب بالنار"، وأكدت أن الممثل الشاب انتهى بالفعل من تصوير البرنامج بالكامل، وأن الموسم الجديد سيضم العديد من النجوم العالميين.

البرنامج تم تصويره بالفعل فوق برجي "التوين سانتر" بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء، وسيحمل مقلب الفنان المصري الذي سيعرض على قناة MBC اسم "رامز يلعب بالنار"، وستدور تفاصيله فوق سطح أحد برجي "التوين" حيث تتم دعوة ضيوف مشاهير بزعم القيام بتسجيل حوار معهم، ليباغتوا أثناء التصوير بسماع أصوات انفجارات، ويشرح لهم رامز الذي يخفي ملامحه بتقنيات متطورة أن مصدر هذه الأصوات نابع عن عمل إرهابي في الفندق الذي يجري فيه الحوار.

ويقود رامز ضيفه إلى السطح، الذي هيأه طاقم البرنامج بمشاهد انفجار، فيزداد خوفهم وتظهر ردود أفعالهم ،وفي وقت لاحق تظهر مروحية تحوم فوق سطح الفندق ويوهم رامز جلال ضيوفه بوصول طاقم المساعدة الجوي إلا أنه يزيد في رعبهم عندما تغادر المروحية دون أن تنقذهم.

واحتفل طاقم البرنامج بانتهاء تصويرهم للمقلب الجديد بارتداء قمصان زرقاء تحمل اسم البرنامج.

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سيدتي

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