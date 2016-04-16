بعد 24 عاماً... وليام وكيت على مقعد الأميرة ديانا

في اليوم الأخير من الزيارة الهندية التي استمرت 7 أيام، توجّه الأمير وليام إلى تاج محل أحد أهمّ معالم الهند، وجلس مع زوجته الدوقة كيت ميدلتون على المقعد نفسه الذي جلست عليه والدته الراحلة الأميرة ديانا قبل 24 عاماً.

ويتكوّن تاج محل من ضريح من المرمر الأبيضز وقد شيّده الإمبراطور المغولي (شاه جهان) لزوجته (ممتاز محل) ليضمّ رفاتها في منتصف القرن الـ17، واستغرقت عملية بنائه 22 عاماً وحوالى 20 ألف رجل.

وعن زياة وليام وكيت إلى تاج محل، أكد السكرتير الإعلامي لدوق كامبريدج جيسون كناوف أهمية زيارة ولي ولي عهد المملكة المتحدة وزوجته اليوم السبت للمعلم الأثري الشهير في ختام زيارتهما إلى الهند وبوتان، والتي استمرّت لمدة أسبوع.

وقال في بيان :"يعي الأمير المكانة العالية التي تتمتع بها والدته الأميرة ديانا في الهند، ويقدّر الصور الموجودة للأميرة في تاج محل". وأضاف: "يشعر الأمير بأنّه محظوظ جداً لزيارته المكان، حيث ما تزال ذكرى والدته حية لدى الكثيرين الذين يسافرون إلى هناك".

وتابع: "بعد 24 عاماً من الزيارة التي قامت بها الأميرة ديانا إلى تاج محل، يتطلّع دوق ودوقة كامبريدج لرؤية هذا المكان الجميل وتكوين بعض الذكريات الجديدة، مع توجيههم الشكر للشعب الهندي في ختام هذه الجولة".

يُشار إلى أنّ الأميرة ديانا قامت بزيارة منفردة لـ تاج محل، في عام 1992، قبل إعلان انفصالها الرسمي عن والد الأمير وليام، الأمير تشارلز، والتُقطت للأميرة الراحلة صورة لا تُنسى، وهي جالسة بمفردها على مقعد أمام الضريح المشيّد من المرمر، وهي الصورة التي باتت رمزاً لزواجها الحزين.

لقطات طريفة لكيت ميدلتون والامير وليام في الهند