أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذه تفاصيل المستشفى الذي ستساهم ماجدة الرومي في بنائه في مصر

Google+ Print

السبت 16-04-2016 21:34

تحيي المطربة ماجدة الرومي حفلاً غنائياً تحت سفح الأهرامات في 20 مايو المقبل، متبرعة بأجرها لصالح بناء مستشفى لعلاج الحروق، كما سيخصص دخل الحفل بالكامل لصالح بناء مستشفى لعلاج الحروق،كما سيخصص دخل الحفل بالكامل لصالح المستشفى.

وقالت هبة السويدي مؤسسة أهل إن المستشفى سيقام بإجمالي مساحة مباني 30 ألف متر مربع في منطقة التجمع الأول بالقاهرة وتتكون من أقسام مختلفة تشمل العناية المركزة للأطفال والكبار وأجنحة للإقامة وأول بنك للجلد في الشرق الأوسط بالإضافة إلى مركز علاج طبيعي متخصص لعلاج ضحايا الحروق، كما تتضمن مركزاً للتأهيل النفسي لضحايا الحروق وعائلاتهم.

وقال أشرف هريدي، رئيس بروموتورز المنظمة للحفل،إن الفنانة ماجدة الرومى رحبت بالفكرة وأبدت استعدادها للمساهمة في أعمال الخير التي تهدف إلى بناء مجتمعاتنا العربية،وخاصة مصر التي تربطها وشعبها علاقة أبدية، وأشارت إلى أنها أعدت مجموعةمن أشهر أغانيها التي قدمتها طوال مشوارها الفني بجانب أغنيات جديدة لم تعلن عنها ستقدمها خلال الحفل لأول مرة.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر