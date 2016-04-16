هذه تفاصيل المستشفى الذي ستساهم ماجدة الرومي في بنائه في مصر

تحيي المطربة ماجدة الرومي حفلاً غنائياً تحت سفح الأهرامات في 20 مايو المقبل، متبرعة بأجرها لصالح بناء مستشفى لعلاج الحروق، كما سيخصص دخل الحفل بالكامل لصالح بناء مستشفى لعلاج الحروق،كما سيخصص دخل الحفل بالكامل لصالح المستشفى.

وقالت هبة السويدي مؤسسة أهل مصر إن المستشفى سيقام بإجمالي مساحة مباني 30 ألف متر مربع في منطقة التجمع الأول بالقاهرة وتتكون من أقسام مختلفة تشمل العناية المركزة للأطفال والكبار وأجنحة للإقامة وأول بنك للجلد في الشرق الأوسط بالإضافة إلى مركز علاج طبيعي متخصص لعلاج ضحايا الحروق، كما تتضمن مركزاً للتأهيل النفسي لضحايا الحروق وعائلاتهم.

وقال أشرف هريدي، رئيس بروموتورز المنظمة للحفل،إن الفنانة ماجدة الرومى رحبت بالفكرة وأبدت استعدادها للمساهمة في أعمال الخير التي تهدف إلى بناء مجتمعاتنا العربية،وخاصة مصر التي تربطها وشعبها علاقة أبدية، وأشارت إلى أنها أعدت مجموعةمن أشهر أغانيها التي قدمتها طوال مشوارها الفني بجانب أغنيات جديدة لم تعلن عنها ستقدمها خلال الحفل لأول مرة.

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