من هو أجمل صديق في سهرة باسم ياخور؟

نشر النجم السوري باسم ياخور على حسابيه الرسميين على موقعي التواصل الاجتماعي " فيسبوك " و " تويتر " صورة وهو يتناول مجموعة من المكسرات وكتب " أطيب مكسرات وبزورات (يعني لب) بياكلهن الواحد بالشام ....و احلى رفيق بالسهرة كيس البزر".

هذا ويتواجد يتنقل باسم حالياً بين دمشق و بيروت حيث ينشغل بتصوير دور البطولة في مسلسل " الندم " للمخرج الليث حجو و كذلك عدد من لوحات السلسلة الكوميدية " بقعة ضوء " بالإضافة إلى متابعة تصوير شخصية " قيصر " في الجزء الثاني من مسلسل " العراب " و الذي يحمل عنوان " تحت الحزام " للمخرج حاتم علي في العاصمة اللبنانية بيروت .

بينما انتهى في بداية الموسم من تصوير خماسية " شكراً على النسيان " ضمن الجزء الثالث من مسلسل " أهل الغرام " و كذلك حل ضيفاً على مسلسل " زوال " للمخرج احمد إبراهيم أحمد بينما شارك ببطولة مسلسل البيئة الشامية " خاتون " للمخرج تامر اسحاق لتكون أولى تجاربه في هذا المضمار .

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