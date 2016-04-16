بالفيديو والصور: رانيا محمود ياسين توجه إهانة شديدة لرواد "الفيس بوك" والسبب!

خرجت الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين عن هدوئها المعتاد ورزانتها الموروثة عن والدها، ووجهت إهانة قاسية جداً لموقع "الفيس بوك" بعدما انطلقت من بين صفحاته شائعة قوية تؤكد وفاة والدها الفنان الكبير محمود ياسين للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة.

رانيا سارعت لنفي الخبر بعدما تلقت العشرات من الاتصالات المتسائلة حول صحة خبر وفاة والدها، وقالت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": يا شويه حيوانات يالي كل شويه تبشروا علي ابويا اتلموا بقي ملعون ابو الفيس بوك الي خلنا لبانه في لسان كل تافه.

أضافت : معركتي معاكم مش مع تاريخ محمود ياسين يا شويه مضللين ومروجي الإشاعات حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

أكدت رانيا في مداخلة هاتفية أن الشائعة هدفها إزعاجها شخصياً، والرد على معاركها ضد الفساد وخيانة الوطن، وطلبت من أعدائها خوض المعارك معها شخصياً دون المساس بوالدها، خاصة وأن الشائعة الأخيرة تسببت في الكثير من القلق لأسرته.

أشارت رانيا إلى أن والدها لم يعرف بالخبر، وأنهم أبعدوه عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلقت الإشاعة للمرة الأولى.

يذكر أن شقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين سبقها بنفي الخبر، مطالباً كل متابعيه بتحري الدقة قبل نشر شائعة وفاة والده، كما أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب نقابة المهن التمثيلية في مصر بياناً عاجلاً قال فيه: "الفنان الكبير محمود ياسين بخير ولا صحة للإشاعات التي نشرها البعض. يرجى تحري الدقة فيما ينشر لما تسببه مثل تلك الإشاعات من إزعاج وضيق لأسرة الفنان ولجمهوره."

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي