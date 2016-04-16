الحقيقة الكاملة: عادل إمام لم يدخل المستشفى .. ولا يعرف "الفيس بوك"

بصورة حقيقية ولكن من مشهد تمثيلي، وحساب موثق على "الفيس بوك" ولكن لا يخضع لإدارته ، بات الزعيم عادل إمام ، ضيفاً دائماً على المستشفيات ، يفتتح يومه بمطالعة أخبار إصابته بأزمة صحية حادة، ويتلقى العزاء في نفسه من الأصدقاء مرة على الأقل في الأسبوع .. دون أن يعرف على الأقل مصدر الشائعة .

زعيم الكوميديا المنهمك في تصوير مسلسله الجديد "مأمون وشركاه" فوجىء بالعشرات من الاتصالات الهاتفية تطمئن على صحته، بعدما نشرت صفحته الرسمية الموثقة بموقع "الفيس بوك" صورة له من المستشفى بحالة صعبة، مع رسالة لطمأنة جمهوره بأنه غادر المستشفى إلى منزله وبات بحالة صحية أفضل، والحقيقة أن الصورة من كواليس تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" الذى عرض العام الماضي.

أما سر غياب الزعيم عن موقع تصوير مسلسله الجديد "مأمون وشركاه" فكان إصابته بدور برد طبيعي جراء التقلب في الطقس، وهو يصاب بنزلة البرد سنوياً في هذا التوقيت، واعتاد عليها كما تعود على شائعات وفاته التي باتت هدفاً لبعض المدونات الباحثة عن زيادة نسب المشاهدة.

الأزمة الحقيقية تكمن في الحساب الموثق، فحتى وقت قريب كانت إدارة الحساب تخضع لأدمن تحت إشراف الفنان عادل إمام الذي لا يكتب بنفسه أي شيء على "الفيس بوك" ولا يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت مصداقية هذا الحساب عندما بادر بنعي الفنان الكبير نور الشريف، وقدم بيان تأجيل حفل زفاف الممثل محمد عادل إمام، ولكن من الواضح أن الهاكرز استولوا على الحساب منذ شهر تقريباً، وما زال فريق عمل الزعيم عاجزاً عن استعادته.

الزعيم عادل إمام بخير .. بينما حسابه على الفيس بوك هو المصاب بداء "ترويج الشائعات" فلا تصدقوه حتى تتم استعادته من يد القراصنة.

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