"البترول": هاليبرتون الأمريكية تساعد شركات البترول المصرية فى العمل بالعراق وليبيا

قال المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، إن شركة هالبيرتون الأمريكية، سوف تساعد شركات البترول العاملة فى مجال المقاولات المصرية على العمل فى مشاريع لها بكل من العراق وليبيا.

وقال الوزير المصرى فى بيان صحفى عقب لقائه مع جو رانى رئيس شركة هالبيرتون العالمية للبترول بحضور المهندس طارق البرقطاوى رئيس هيئة البترول المصرية بالقاهرة إنه تم بحث التعاون بين شركات القطاع البترول المصرى وشركة هالبيرتون العالمية للعمل.

وأضاف أن شركات المقاولات البترولية المصرية اكتسبت الخبرات العالمية ونجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات فى عدد من الدول العربية وفنزويلا.

وذكر البيان أنه تم الاتفاق بين هيئة البترول المصرية وشركة هالبيرتون العالمية ببدء التعاون من خلال أحد العقود القائمة الآن بين شركة هالبيرتون والعراق.

وكانت شركة صان مصر قد فازت مؤخراً بعقدين لصيانة الأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية لحقول نفط الزبير جنوب البصرة بالعراق بقيمة 80 مليون دولار.

وبحث الجانبان أوجه التعاون فى مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز فى مصر والفرص المتاحة لزيادة معدلات الإنتاج من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الحفر الأفقى واستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز الصخرى الذى يعد أحد مصادر الطاقة الجديدة والتى يمكن أن تلعب دوراً مهماً لتوفير إمدادات للطاقة.

وقرر الجانبان تشكيل فريق عمل مشترك من هيئة البترول المصرية وشركة هالبيرتون الأمريكية لبدء العمل فوراً فى هذا المجال ودراسة كافة الطرق التقليدية وغير التقليدية لإنتاج الغاز الصخرى فى أسرع وقت ممكن.