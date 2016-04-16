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بالصور.. إقبال كثيف بلجنة شرنقاش فى دائرة "عكاشة" بالساعات الأخيرة

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شهدت قرية شرنقاش، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، إقبالا على لجان الاقتراع، بالانتخابات التكميلية بالدائرة الرابعة ومقرها مركزى طلخا ونبروه، إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة، من اليوم الأول فى الانتخابات.

واصطفت عشرات السيدات، أمام اللجنة الانتخابات، وقامت قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجنة بتنظيم الصفوف، وبلغت نسبة التصويت بالقرية ما يزيد عن 20% من إجمالى الأصوات لتتقدم لجنة القرية، عن سائر لجان الدائرة والتى تبلغ 174 صوتا.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات.

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