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سيبك من الدواء.. مشروب طبيعى يحمى شرايينك ويحافظ على صحة قلبك

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سيبك من الدواء.. مشروب طبيعى يحمى شرايينك ويحافظ على صحة قلبك سيبك من الدواء.. مشروب طبيعى يحمى شرايينك ويحافظ على صحة قلبك
انسداد الشرايين من المشاكل المرضية التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على صحة القلب، ويمكن التغلب عليها بتناول مشروب طبيعى يحمى القلب والشرايين.

وأوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الإلكترونى الهندى "بولد سكاى" أن انسداد الشرايين يشكل خطرا على القلب، وينتج عنه موت الكثير من الأشخاص كل عام، وذلك بسبب الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وعلى الرغم من ذلك فما زال الكثير من الأشخاص يتناولون الأطعمة المصنعة والدهنية، التى تؤدى لتراكم الكثير من فى أجسامهم.

وكشف التقرير عن مشروب طبيعى يحافظ على القلب صحيا وسليما ويقلل من الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير. وقال التقرير إن مقادير المشروب تضم: "سيقان الكرفس وثمرة طماطم وقطعة من الزنجبيل والفلفل الأخضر و3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون، ويتم خلطهما جيدا".

إعداد المشروب


>يتم ضرب المكونات السابقة فى الخلاط، وتناول 2 كوب من المزيج يوميا، حيث يعمل على تطهير الشرايين وإزالة الترسبات الموجودة فيها.

وشمل التقرير بعض النصائح الأخرى منها:
>• تناول الفاكهة والخضراوات التى تحتوى على فيتامينات ب 12 وسى وب 6.
>• تناول الخضراوات الورقية بانتظام.
>• تناول الأطعمة الغنية بالألياف.
>• تناول الأطعمة التى تحتوى على مضادات الأكسدة، لأنها جيدة لصحة القلب وتمنع الجلطات وتحقق النوم الجيد، لأن قلة النوم يؤثر على الصحة.
>• تجنب الدهون المصنعة والكولسترول السيئ.
>• الحرص على عدم وزيادة الوزن وتراكم السموم بالجسم.
>• تجنب التدخين، لأن جميع المواد الكيميائية الموجودة فى التبغ تدمر الدم والشرايين.

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