مصدر أمنى: مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين فى هجوم إرهابى على كمين برفح

قال مصدر أمنى بشمال سيناء: إن قوات الأمن نجحت فى التصدى لمحاولة مسلحين استهداف كمين أمنى بمنطقة رفح عن بعد، وتم إطلاق النيران تجاههم وهو ما أسفر عن مقتل 3 من المسلحين وإصابة آخرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف المصدر أن الهجوم الإرهابى تسبب فى إصابة مجندين تم نقلهم لمستشفى العريش، فيما تواصلت أعمال الملاحقات للمسلحين.
وأشار المصدر إلى أن القوات نجحت اليوم أيضا فى الكشف عن 5 عبوات ناسفة بمنطقة الشيخ وتفجيرها عن بعد، كما أحبطت محاولتين لاستهداف القوات أثناء سيرها على طريق العريش الشيخ زويد.
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