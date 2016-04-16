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مصدر أمنى: مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين فى هجوم إرهابى على كمين برفح

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مصدر أمنى: مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين فى هجوم إرهابى على كمين برفح مصدر أمنى: مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين فى هجوم إرهابى على كمين برفح
قال مصدر أمنى بشمال سيناء: إن قوات الأمن نجحت فى التصدى لمحاولة مسلحين استهداف كمين أمنى بمنطقة رفح عن بعد، وتم إطلاق النيران تجاههم وهو ما أسفر عن مقتل 3 من المسلحين وإصابة آخرين.

وأضاف المصدر أن الهجوم الإرهابى تسبب فى إصابة مجندين تم نقلهم لمستشفى العريش، فيما تواصلت أعمال الملاحقات للمسلحين.

وأشار المصدر إلى أن القوات نجحت اليوم أيضا فى الكشف عن 5 عبوات ناسفة بمنطقة الشيخ وتفجيرها عن بعد، كما أحبطت محاولتين لاستهداف القوات أثناء سيرها على طريق العريش الشيخ زويد.


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