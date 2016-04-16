بالصور… محافظ بني سويف يتفقد مساكن الإيواء ويستمع لشكاوى ساكنيها‎

تابع شريف حبيب محافظ بني سويف،استمرار أعمال النظافة والتطوير ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة مساكن الإيواء ببياض العرب، والتى أوكل الإشراف عليها لهناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، وذلك بمشاركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة.

من جانبها أوضحت السكرتير العام المساعد أن أعمال النظافة والتطوير شملت رفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة وأعمال الصرف الصحي بالمساكن من إصلاح المواسير وإجراء الصيانة لبعض وصلات الصرف الداخلية لوحدات المساكن علاوة على أعمال التشجير.

وخلال الزيارة التقى المحافظ عددًا من أهالي المنطقة، الذين أعربوا عن سعادتهم بما تم تنفيذه من أعمال النظافة، كما استمع المحافظ إلى مطالبهم وشكواهم التي وعد بدراستها والعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانيات المتاحة ووفقًا للمصلحة العامة.