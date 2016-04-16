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10 أعراض لا تعرفها عن حساسية القمح أو الجلوتين

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10 أعراض لا تعرفها عن حساسية القمح أو الجلوتين 10 أعراض لا تعرفها عن حساسية القمح أو الجلوتين
حساسية القمح أو حساسية الجلوتين تنتشر بين عدد كبير من الناس، وتسبب أعراضا مزعجة، حيث تدمر خملات الأمعاء وتتسبب فى حدوث نزيف. ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز أعراض هذه الحساسية، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

فى البداية نوضح أن الجلوتين هو بروتين يوجد فى القمح وعدد كبير من الحبوب الأخرى، ويصاب بها الأشخاص عند تناول المكرونة والبسكويت وأغلب أنواع الخبز، وفيما يتعلق بالأعراض التى يشعر بها الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح، وتشمل:

1.الشعور بالإعياء حتى فى حالة الحصول على القدر الكافى من النوم.
>2.تظهر بعض المشاكل على الجلد: مثل حب الشباب واحمرار الجلد والحكة، وغالبا ما تظهر فى الرقبة والركبتين والظهر والأرداف.
>3.الانتفاخ والإمساك أو الإسهال: وهى من الأعراض الشائعة حال تناول الأطعمة المحتوية على القمح، كما يصاحب ذلك حدوث نزيف طفيف ويصبح الشخص عرضة للأنيميا.
>4.القلق والاكتئاب واضطراب الحالة المزاجية.
>5.الصداع وفقدان التركيز وتدهور القدرات العقلية.
>6.خلل فى الهرمونات خاصة بالنسبة للسيدات، ما قد يؤدى لاضطرابات المزاج والوزن.
>7.ظهور قرح بالفم والوجنتين والشفاة نتيجة حساسية الجلوتين.
>8.ضعف الجهاز المناعى وارتفاع فرص الإصابة بالأمراض الميكروبية المختلفة.
>9.آلام المفاصل والعضلات بسبب الالتهابات الناجمة عن الجلوتين.
>10.تغير ملحوظ فى الوزن سواء بالزيادة والنقصان دون أن يحدث أى تغيير فى العادات الغذائية.

دكتور مجدى بدران يكتب.. عن حساسية القمح
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