أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حادث تصادم 12 مركبة يعرقل الحركة على شارع محمد بن زايد بالشارقة

Google+ Print
حادث تصادم 12 مركبة يعرقل الحركة على شارع محمد بن زايد بالشارقة حادث تصادم 12 مركبة يعرقل الحركة على شارع محمد بن زايد بالشارقة

تسبب حادث تصادم جماعي عصر اليوم بين ١٢ مركبة  على  جسر الشيخ محمد بن زايد "ناشيونال" بالاتجاه إلى الشارقة إلى عرقلة حركة السير قبل أن تتمكن  دوريات شرطة المرور والنجدة من فك الازدحام وتنظيم حركة السير، وتحويل مسار المركبات باتجاه الطرق البديلة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات .

وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالسائقين توخي الحيطـة والحذر والإلتزام بحدود السرعـة المقررة على الطرق الخارجية والانتباه والتركيز أثناء القيادة، خاصـة خلال فترات الذروة التي تشهد كثافـة في حركـة المرور، وزيادة المركبات التي تستخدم الطريق.

كما دعت في حال حدوث حادث تصادم بسيط إلى تحريك المركبات  إلى أقرب موقف بعيداً عن الشارع الرئيسي بانتظار وصول الدورية المرورية وذلك حتى لا يتسبب الحادث في عرقلة حركة السير خاصة بالنسبة للشوارع الرئيسية التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية