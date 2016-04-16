حادث تصادم 12 مركبة يعرقل الحركة على شارع محمد بن زايد بالشارقة

تسبب حادث تصادم جماعي عصر اليوم بين ١٢ مركبة على جسر الشيخ محمد بن زايد "ناشيونال" بالاتجاه إلى الشارقة إلى عرقلة حركة السير قبل أن تتمكن دوريات شرطة المرور والنجدة من فك الازدحام وتنظيم حركة السير، وتحويل مسار المركبات باتجاه الطرق البديلة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات .

وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالسائقين توخي الحيطـة والحذر والإلتزام بحدود السرعـة المقررة على الطرق الخارجية والانتباه والتركيز أثناء القيادة، خاصـة خلال فترات الذروة التي تشهد كثافـة في حركـة المرور، وزيادة المركبات التي تستخدم الطريق.

كما دعت في حال حدوث حادث تصادم بسيط إلى تحريك المركبات إلى أقرب موقف بعيداً عن الشارع الرئيسي بانتظار وصول الدورية المرورية وذلك حتى لا يتسبب الحادث في عرقلة حركة السير خاصة بالنسبة للشوارع الرئيسية التي تشهد حركة مرورية كثيفة.