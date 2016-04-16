محافظ بنى سويف: يجب الاستفادة من تكنولوجيا البناء فى توفير مسكن اقتصادى

أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف أهمية الاستفادة من التطور التقنى والتكنولوجيا المتعلقة بالبناء، وكذلك الأسلوب العلمى فى توفير مسكن بتكلفة أقل وبجودة أعلى، ما يساهم فى توفير وحدات اقتصادية للمواطن، مشيرا إلى أهمية إقامة نموذج على أراض الواقع بنظام إدارة وأسلوب إنشائى حديث ليسهل تعميمه بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، بعدد من أعضاء الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والذين قاموا بتنفيذ دورة تدريبة لتنمية مهارات رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية بمركز مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل، وذلك بحضور المحاسبة هناء عبد العزيز السكرتير العام المساعد، والدكتور يوسف محمد يوسف نائب أول رئيس الاتحاد، والمهندس حسين على حسن النائب الثانى للاتحاد، والمحاسب عبد السلام حتحوت سكرتير عام الاتحاد، والدكتورعلاء محمد سعيد مدير إدارة التعاون بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع لبحث وضع رؤية جديدة لمستقبل الحركة التعاونية الإسكانية بالمحافظة، ومناقشة تسهيل وتذليل العقبات التى تواجه قطاع الإسكان والمساهمة فى إيجاد الحلول الجذرية، خاصة أن القضية السكانية تمثل أهم القضايا الاجتماعية التى توليها الحكومة اهتماما كبيرا.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور يوسف محمد درع الاتحاد التعاونى الإسكانى للمحافظ تقديرا لمجهوداته فى تفعيل العمل التعاونى بالمحافظة.

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