وزير الشباب يعتمد تشكيل فرع الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى بالبحر الأحمر

اعتمد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، تشكيل مجلس إدارة فرع الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى بالبحر الأحمر، الذى يتم تكوينه لأول مرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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يتكون المجلس من أحمد فؤاد القاضى رئيسًا، والأعضاء هانم عثمان، وليد محمد السيد، على زين، محمد أحمد محمد، وضم التشكيل عمرو الجبلاوى مدير تنفيذى، والسيد محمد السيد أمينًا للصندوق.
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