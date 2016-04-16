2 % نسبة التصويت بإحدى لجان "دائرة عكاشة"

قال المستشار حسن السيد حسن، رئيس اللجنة الفرعية رقم 7 بمدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية، بطلخا، إن نسبة الإقبال لم تتجاوز 2% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين باللجنة، فى انتخابات دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية.

وأضاف "حسن" فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن الإقبال لم يتجاوز 2%، ومن المتوقع أن يزداد أعداد الناخبين خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأول، والثاني، ولم أتلق أى شكاوى بخصوص العملية الانتخابية.

وتضم لجنة مدرسة أحمد حسن الزيات، عددا كبيرا من أصوات الناخبين بمدينة طلخا، كما تضم 4 لجان فرعية بها مايزيد عن 7 آلاف صوت معظمها من أصوات الأقباط وأبناء مدينة طلخا.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبا شعبيا، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة، الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثرذلك، إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات.

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