استراحة - تشيلسي 0-1 مانشستر سيتي.. أجويرو يسجل للضيوف

خضع باسم مرسي مهاجم الزمالك للتحقيق داخل مقر النادي الأبيض اليوم السبت، على خلفية أزمته مع عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي.

وكان الزمالك قد قرر إيقاف اللاعب وتحويله إلى التحقيق وعرضه للبيع بعد ما بدر منه تجاه مدير الكرة في مران الفريق يوم الأربعاء. ( اقرأ التفاصيل )

وقال باسم في التحقيق إنه دخل في مشادة عادية مع زميله محمد سالم، وانتهت على الفور، لكن مدير الكرة قرر توقيع غرامة مالية على الثنائي.

وأوضح باسم أنه رد على عبد الحليم علي بأن ليس لديه أموال كافية، والغرامة كبيرة.

وأكد مهاجم الزمالك على أن علاقته جيدة مع عبد الحليم علي، وكان حريصا على الاعتذار له في مران أمس الجمعة. ( اقرأ التفاصيل )

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة نادى الزمالك القرار النهائى بشأن باسم، بعد المذكرة التى تعدها الشؤون القانونية بالنادى خلال التوقيت الحالي بعد نهاية التحقيق مع اللاعب.

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