إضراب فنيين التمريض بمستشفى شبين الكوم..والأهالي يحررون محاضر ضدهم

أعلن نحو ١٧٦ فني تمريض بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، اليوم السبت، إضرابهم عن العمل للمطالبة بمستحقات مالية وإقالة رئيسة التمريض ووكلائها، وصرف بدل طواري ١٠٠٪ وزيادة سعر ساعة النبطشية، ومنع من هم أكبر من٤٥ عام من حضور النبطشيات مراعاة لكبر سنهم.

ومن جانبها اجتمعت هناء سرور وكيل الوزارة مع المضربين لاحتواء مشاكلهم، حيث فشلت المفاوضات وأعلن العاملون استمرارهم فى الإضراب عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.

وعلى الجانب الآخر حرر أهالي المرضى بالمستشفى محاضر بقسم شرطة شبين الكوم ضد هيئة التمريض بسبب إضرابهم، متهمينهم بالإهمال تجاه المرضى.