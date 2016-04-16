غدًا..انتخابات جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر‎

تشهد جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، غدًا الأحد، انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد للجمعية، من 22 مرشح من ملاك الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر لاختيار 15 شخص بعضوية المجلس الجديد.

والمرشحين هم ميريت وحيد رحمى، ومدحت فخرى، ومحمد السيد فلا، ومحمد عبدالمقصود، وكامل ابوعلى، وتامر نبيل منصور، وكريم سويلم، وشريف حويدق، وجمال كمال أبو الخير، ومحمد كمال أبوالخير، ومحمد محمد عبدالمقصود، وحسام الشاعر، وعادل سعد عبدالخالق، ومحمد فاروق العزبى، وسعيد حسب النبى، وسيد قاسم شرقاوى، وأحمد عواد عبدالفتاح، وسيف الدين هيكل، وسامح حويدق، ومحمد سمير عبدالفتاح، وماجد الحيدرى، وعاطف قاعود.

وسيجتمع المجلس الجديد، بعد إجراء الانتخابات، وإعلان النتيجة، لاختيار رئيس جديد للجمعية، ونائبه، وأمين الصندوق فى الجلسة الإجرائية.