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وزير الخارجية يستقبل حرم مروان البرغوثي لبحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية

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وزير الخارجية يستقبل حرم مروان البرغوثي لبحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية وزير الخارجية يستقبل حرم مروان البرغوثي لبحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية

16 إبريل 2016 | 7:05 مساءً

جانب من اللقاء

صرح أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية استقبل صباح اليوم فدوى البرغوثي، قرينة المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمعتقل بالسجون الإسرائيلية على مدار ال14 عامًا الماضية.

وتناول اللقاء الوضع العام لحالة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، والدور الذي تقوم به الحملة الدولية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على المستوى الدولي، والأوضاع الفلسطينية الداخلية وأفاق التسوية الداخلية وجهود إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أكد خلال اللقاء على التقدير البالغ الذي تكنه لمروان البرغوثي، واعتزامها استمرار بذل الجهد من أجل الإفراج عنه وعن باقي السجناء الفلسطينيين، كما استمع شكري إلى الرسائل التي بعث بها مروان البرغوثي إلى حكومة وشعب مصر، والتي تؤكد على ثقته الكاملة في محورية دور مصر في إعادة القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام الدولي والإقليمي.

2016-04-16

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