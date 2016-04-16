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رئيس الزمالك ينفي التفاوض مع التوأم حسن لتولي تدريب الفريق

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رئيس الزمالك ينفي التفاوض مع التوأم حسن لتولي تدريب الفريق رئيس الزمالك ينفي التفاوض مع التوأم حسن لتولي تدريب الفريق

حسام حسن

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أى تفاوض من جانبه أو من أحد أعضاء مجلس الزمالك مع حسام وإبراهيم حسن لتولى تدريب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء ، مشددا على أنه لم ير التوأم حسن من عدة أشهر .

ووجه رئيس الزمالك رسالة للمواقع والإلكترونية ووسائل الإعلام عبر موقع النادي الرسمي يطالبهم فيها بعدم نشر الشائعات التي تؤدي إلى هدم الفريق وإعاقة مسيرته .. خاصة أنه مقبل على مباراة غاية في الأهمية أمام مولودية بجاية الجزائري بإياب دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

كما أشار إلى أن الأسكتلندى أليكس ماكليش المدير الفنى للزمالك مستمر لنهاية تعاقده بنهاية الموسم، وبعدها سيتم تقييمه قبل التعاقد الجديد في الموسم المقبل كما هو متفق عليه معه مسبقا.

أ ش أ

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