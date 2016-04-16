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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد القيادة المركزية الأمريكية

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد القيادة المركزية الأمريكية وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد القيادة المركزية الأمريكية
التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور حالياً.

وأكد القائد العام على عمق العلاقات المصرية الأمريكية وسبل التقارب والتعاون العسكرى، مشيراً إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين.

فى سياق متصل، التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، وتطرق اللقاء إلى ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة وطرح عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.


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