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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتين لتهريب عملات وطوابع بريد أثرية

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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتين لتهريب عملات وطوابع بريد أثرية جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتين لتهريب عملات وطوابع بريد أثرية
تمكنت إدارة جمارك مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، من إحباط محاولتين لتهريب 19 قطعة عملة معدنية وورقية أثرية، وعشرات من طوابع البريد الأثرية، بحقائب راكبين مصريين قادمين من الولايات المتحدة، وتم مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار وتحرير محضرين للراكبين.

وصرح مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة للطيران رقم 986 والقادمة من نيويورك أشتبه جمال تركى، مدير الجمرك فى حقائب راكبين مصريين فتم تشكيل لجنة من مأمورى الجمرك خالد شعبان، ومحمود سليمان، وسامح زاهر، لتفتيش حقائبهما وتبين وجود 19 عملة معدنية وورقية وعشرات من طوابع البريد الأثرية.

وتم إبلاغ أحمد الراوى، وكيل وزارة الآثار لوحدات المضبوطات الأثرية فى المطارات، وتبين أن العملات المعدنية أثرية وخاضعة لقانون حماية الآثار بينما تخضع عشرات الطوابع الأثرية أيضا للقانون وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضرين للراكبين.


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مصر 365

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