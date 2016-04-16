طائرات عراقية "إف 16" تقصف مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى نينوى

>قصفت طائرات عراقية من طراز"إف 16" مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابى ، أسفرت عن تدمير قواعد إطلاق صواريخ ومقرات الحسبة والاتصالات بالتنظيم فى محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم السبت ، أنه وفق معلومات استخبارية تم توجيه ضربات جوية لأهداف التنظيم فى تلعفر وقواعد إطلاق صواريخ ومقرات الحسبة والاتصالات فى الموصل مركز محافظة نينوى ، وقتلت وأصابت العشرات من الإرهابيين كانوا داخل الموقع لحظة القصف.

من جهة أخرى .. كشفت مصادر كردية عن تأسيس قوات خاصة تسمى "آكري"للمشاركة فى عملية تحرير الموصل وتضم 264 من البيشمركة المميزين من كافة مناطق إقليم كردستان، تحت قيادة شيخ لقمان شرفاني، بينهم ألمانى و4 أمريكيين .

على صعيد آخر .. واصلت قوات فرقة المشاة 17 بالجيش التقدم لتطويق المنطقة المحاذية لنهر الفرات باتجاه منطقة البستان التكريتى ضمن المحور الجنوبى الشرقى لمدينة الفلوجة شرقى الأنبار ، وتم رصد تحركات مسلحى داعش وتدمير مقار لهم لإضعاف قدراتهم القتالية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أنه تم تكبيد عناصر داعش خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات وتدمير مراكز القيادة والسيطرة لهم وأماكن تجمعاتهم ومخازن ومستودعات أسلحة وعتاد، ومواقع يستخدمها داعش لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات التى تهاجم مواقع الجيش العراقي.