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حلب تتعرض لقصف جوى من القوات الحكومية وقصف صاروخى من المعارضة

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حلب تتعرض لقصف جوى من القوات الحكومية وقصف صاروخى من المعارضة حلب تتعرض لقصف جوى من القوات الحكومية وقصف صاروخى من المعارضة

>شن الطيران السورى غارات جوية، على مناطق خاضعة للمعارضة فى حلب، اليوم السبت، ردا على إطلاق المعارضة صواريخ على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية، فى تصعيد للعنف بشمال سوريا يقوض اتفاق الهدنة.

وذكرت تقارير أن قتلى سقطوا من الجانبين فى حلب التى تمثل بؤرة التصعيد العسكرى بشكل يلقى بظلال قاتمة على مستقبل محادثات السلام الجارية فى جنيف.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن الغارات الجوية استهدفت أربع مناطق على الأقل فى حلب. وتحدث مصادر فى المعارضة عن سقوط قتلى لكن لم يتضح على الفور عددهم.

وتابع المرصد أن ثلاثة أشخاص قتلوا فى قصف للمعارضة على مناطق خاضعة للقوات الحكومية بالمدينة. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء إن سبعة أشخاص قتلوا نتيجة قصف صاروخى ونيران قناصة.

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