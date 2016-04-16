دراسة: تناول أدوية الحموضة بانتظام يزيد الإصابة بالفشل الكلوى والهشاشة

كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن الكثير من الناس الذين يتناولون عقاقير لمواجهة حرقة المعدة المزمنة قد تزيد خطر إصابتهم بمرض الفشل الكلى.

وسلط البحث المنشور مؤخرًا عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News” الضوء على الأدوية المستخدمة فى علاج حرقة المعدة مثل الفوار الذى يتناوله البعض بإفراط عندما يشعرون بامتلاء أو انتفاخ أو حرقان فى المعدة.

وأوضح الباحثون أن هذه الأدوية تسمى "مثبطات مضخة البروتون" والتى تستخدم بوصفة طبية وبدون وصفة “OTC” مثل برايلوزيك، بريفاسيد ونيكسيوم.

وأشار الباحثون إلى أن الاستخدام الطويل لمثبطات مضخة البروتون ارتبط ببعض المشاكل أبرزها فقدان الكثافة العظمية، وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” أن خطر الإصابة بكسور العظام يرتفع عند تناول الأشخاص "مثبطات مضخة البروتون" لمدة عام أو أكثر.

وفى الآونة الأخيرة، أثبتت البحوث العديد من المخاطر الإضافية لأدوية الحموضة، حيث ربطت دراسة سابقة بينها وزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

نشرت هذه الدراسة فى عدد أبريل من المجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى.

أستاذ سكر: تعايش مع السكر كرفيق لتتجنب مضاعفاته ومخاطره

أستاذ سكر: 23% من الأطفال المصابين بالسكر تحت سن الـ3 سنوات