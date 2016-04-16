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انتهت الدوري الإنجليزي - القائم ينقذ يونايتد وتاونسيند يسجل الثالث لنيوكاسل

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انتهت الدوري الإنجليزي - القائم ينقذ يونايتد وتاونسيند يسجل الثالث لنيوكاسل انتهت الدوري الإنجليزي - القائم ينقذ يونايتد وتاونسيند يسجل الثالث لنيوكاسل

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقده مؤتمرا صحفيا مساء يوم الأربعاء الموافق 20 من الشهر الحالي للكشف عن "كارثة كانت ستحدث".

الزمالك تعادل أمام الداخلية 0-0 في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 من الدوري المصري، ليبتعد عن المتصدر الأهلي والذي فاز على إنبي بفارق 11 نقطة.

وكشف مرتضى منصور عن غضبه منذ 10 أيام وهو سبب عدم حضوره إلى نادي الزمالك في تلك المدة بسبب "بعض الأمور التي سيعلن عنها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء".

وأشار مرتضى لكشفه خلال المؤتمر الصحفي عن "كارثة محققة كانت ستحدث".

ويستعد الزمالك للسفر إلى الجزائر يوم الأحد لمواجهة مولودية بجاية يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بثنائية مقابل لاشيء.

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