نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى “تانا” بإثيوبيا لمناقشة الأمن في إفريقيا

يشارك السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في الدورة الخامسة لمنتدى “تانا” رفيع المستوى حول الأمن في إفريقيا، والذي يُعقد بمدينة بحر دار الإثيوبية، يومي 16 و17 أبريل، حيث يتناول المنتدى في دورته الحالية موضوع “إفريقيا على أجندة الأمن العالمية”، ليكون محوراً لمداولات المنتدى لهذا العام.

ويحظى المنتدى بمشاركة إفريقية ودولية مُتميزة باعتباره أحد المحافل الهامة التي تتناول قضايا السلم والأمن في إفريقيا، وذلك في ضوء التحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها القارة الإفريقية في الوقت الراهن.