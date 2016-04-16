أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى “تانا” بإثيوبيا لمناقشة الأمن في إفريقيا

Google+ Print
نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى “تانا” بإثيوبيا لمناقشة الأمن في إفريقيا نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى “تانا” بإثيوبيا لمناقشة الأمن في إفريقيا

 

السفير حمدي سند

يشارك السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في الدورة الخامسة لمنتدى “تانا” رفيع المستوى حول الأمن في إفريقيا، والذي يُعقد بمدينة بحر دار الإثيوبية، يومي 16 و17 أبريل، حيث يتناول المنتدى في دورته الحالية موضوع “إفريقيا على أجندة الأمن العالمية”، ليكون محوراً لمداولات المنتدى لهذا العام.

ويحظى المنتدى بمشاركة إفريقية ودولية مُتميزة باعتباره أحد المحافل الهامة التي تتناول قضايا السلم والأمن في إفريقيا، وذلك في ضوء التحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها القارة الإفريقية في الوقت الراهن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا