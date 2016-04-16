السعودية تهدد أمريكا بسحب أصول بقيمة 750 مليار دولار بسبب “قانون 11 سبتمبر”

كتب: كريم حسن

أبلغت السلطات السعودية، الإدارة الأمريكية، بأنها ستقوم ببيع الأصول الأمريكية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وذلك في حال إقرارالكونجرس مشروع قانون قد يعتبر أن للمملكة العربية السعودية دور في هجمات 11 سبتمبر، وذلك حسبما أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمزإن البيت الأبيض مارس العديد من الضغوط على الكونجرس الأمريكي، لمنع إقرار مشروع قانون 11 سبتمبر، وذلك بعد التهديدات التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية من السلطات السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أوصل رسالة المملكة العربية السعودية إلى الإدارة الأمريكية، في زيارته للولايات المتحدة الشهر الماضي، والتي أفادت بأن السعودية سوف تضطر لبيع الأصول الأمريكية البالغة قيمتها مئات المليارات من الدولارات، قبل أن تتعرض لخطر التجميد من المحاكم الأمريكية.