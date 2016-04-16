بالصور.. محافظة الإسكندرية تشن حملات إزالة على العقارات المخالفة

شنت محافظة الإسكندرية عدة حملات لإزالة العقارات المخالفة، وذلك استكمالا لحملات إزالة العقارات المخالفة وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بسرعة إزالة العقارات المخالفة بالمهد ومنع توصيل المرافق لها، حرصا على حياة المواطنين ولمنع التعدى على حق الدولة ولعدم تحميل شبكات المرافق أكثر مما تحتمل.

وقد شنت محافظة الإسكندرية من خلال أحيائها المختلفة حملات إزالة للعقارات المخالفة، حيث تمت إزالة أساسات عقار مخالف داخل أرض ملك المحافظة خلف مساكن الزهور المندرة قبلى.

واستجابة للبلاغ المقدم من سكان شارع سيف وانلى بالمعمورة الشاطئ من وجود تعد على الممر العام، توجه العميد السيد محسن منسق عام الإزالة بالمحافظة بالتعاون مع شرطة المرافق، وخلال الحملة إزالة غرفتين مخالفتين تم بناؤهما بالعقار الكائن بشارع سيف وانلى بالمعمورة الشاطئ.

كما تحفظت الحملة اليوم على مواد بناء من عقار مخالف تحت الإنشاء كائن بمنطقة المعمورة البلد خلف الجمعية الزراعية وتحرير محضر مخالفة للعقار، وكذلك التحفظ على ونش حفار يستخدم فى القيام بأعمال هدم بدون ترخيص بالعقار رقم 23 الكائن بشارع أحمد عرابى بأبى قير .

وقامت إدارة إشغال الطريق برفع كافة الإشغالات المخالفة من المعمورة البلد والمعمورة الشاطئ والتحفظ على عدد من المضبوطات.

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