أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظة الإسكندرية تشن حملات إزالة على العقارات المخالفة

Google+ Print
شنت محافظة الإسكندرية عدة حملات لإزالة العقارات المخالفة، وذلك استكمالا لحملات إزالة العقارات المخالفة وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بسرعة إزالة العقارات المخالفة بالمهد ومنع توصيل المرافق لها، حرصا على حياة المواطنين ولمنع التعدى على حق الدولة ولعدم تحميل شبكات المرافق أكثر مما تحتمل.

وقد شنت محافظة الإسكندرية من خلال أحيائها المختلفة حملات إزالة للعقارات المخالفة، حيث تمت إزالة أساسات عقار مخالف داخل أرض ملك المحافظة خلف مساكن الزهور المندرة قبلى.

واستجابة للبلاغ المقدم من سكان شارع سيف وانلى بالمعمورة الشاطئ من وجود تعد على الممر العام، توجه العميد السيد محسن منسق عام الإزالة بالمحافظة بالتعاون مع شرطة المرافق، وخلال الحملة إزالة غرفتين مخالفتين تم بناؤهما بالعقار الكائن بشارع سيف وانلى بالمعمورة الشاطئ.

كما تحفظت الحملة اليوم على مواد بناء من عقار مخالف تحت الإنشاء كائن بمنطقة المعمورة البلد خلف الجمعية الزراعية وتحرير محضر مخالفة للعقار، وكذلك التحفظ على ونش حفار يستخدم فى القيام بأعمال هدم بدون ترخيص بالعقار رقم 23 الكائن بشارع أحمد عرابى بأبى قير .

وقامت إدارة إشغال الطريق برفع كافة الإشغالات المخالفة من المعمورة البلد والمعمورة الشاطئ والتحفظ على عدد من المضبوطات.

42016161851226780611

42016161851226780612

42016161851226780613

42016161851226780614

42016161851226780615


>- إيقاف مهندسة متهمة بالرشوة بحى المنتزه.. ورئيس الحى: العقوبة قد تصل للفصل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365