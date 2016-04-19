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"شريف حبيب" يتفقد مساكن الإيواء في بياض العرب

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 كتب: سيد عبد الغني
تابع المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف أعمال النظافة العامة والتطوير ورفع  القمامة والمخلفات بمنطقة مساكن الإيواء ببياض العرب بشرق النيل, والتي أوكل الإشراف عليها للسكرتير العام المساعد " هناء عبد العزيز" في وقت سابق , بمشاركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ومشروع النظافة , وشركة مياه الشرب والصرف الصحي , البيئة.
  و التقى المحافظ بأهالي القرية واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ووعد بدراستها والعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانيات المتاحة ووفقا للمصلحة العامة.
من جانبها أوضحت السكرتير العام المساعد  أن أعمال النظافة والتطوير  شملت  رفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة وأعمال الصرف الصحي بالمساكن من إصلاح المواسير وتسليك الخزانات , وإجراء الصيانة لبعض وصلات الصرف الداخلية لوحدات المساكن, علاوة على أعمال التشجير , التي تضمنت إنشاء حديقة صغيرة بمنطقة المساكن , لتكون متنفساً للأهالي , وعدم استغلالها في إلقاء القمامة مجدداً , خاصة مع اقتراب موسم الصيف  ,,

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