الطريق إلى الممتاز - بالفيديو.. طنطا يفوز على دمنهور والأسيوطي يتعادل مع النصر

رفض أرسين فينجر الحكم على مستوى محمد النني متوسط ميدانه، مشيرا إلى أن الدولي المصري أحدث فارقا كبيرا مع الفريق خلال أشهر قليلة.

وكان محمد النني هو الصفقة الوحيدة التي أجراها المدفعجية في سوق الانتقالات الشتوية الماضية بمبلغ يقدر بـ7.4 مليون جنيه إسترليني.

وصرح أرسين فينجر قبل مواجهة كريستال بالاس بالدوري "لن أحكم على محمد النني الآن، لكن ما هو مؤكد أنه أحدث تأثيرا كبيرا للغاية، أكثر من المتوقع، لقد استغرق أشهر قليلة من أجل التكيف. هو وألكيس إيوبي أعتقد أن تأثيرهما كان أكبر في جودتنا بمبارياتنا الماضية".

وتابع "لا يمكنك تجاهل لاعبين مثل إيوبي وهو في الـ19 من عمره، أو النني وهو في الـ23 من عمره، أو فرانسيس كوكولين وهو في الـ24 من عمره. سيصبحون أقوى، أنت بحاجة للاحتفاظ بهم قدر المستطاع، الفريق يسير على الطريق الصحيح".

ويواجه أرسنال نظيره كريستيال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المدفعجية المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر.