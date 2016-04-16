مرتضى منصور: الزمالك لا يفاوض التوأم.. ماكليش مستمر

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدخول في مفاوضات مع حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي من أجل خلافة الإسكتلندي أليكس ماكليش.

وأكد مرتضى عدم وجود أي مفاوضات من جانبه أو أي من أعضاء مجلس إدارة الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وطالب رئيس الزمالك وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص أخبار الفريق، خاصة قبل مواجهة مولودية بجاية يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على بجاية بعد أن فاز ذهابا 2-0 في دور الـ16 من دوري الأبطال.

كما أشار مرتضى إلى أن ماكليش مستمر لنهاية تعاقده بنهاية الموسم، وبعدها سيتم تقييم تجربته قبل التعاقد الجديد فى الموسم المقبل كما هو متفق عليه مع الرجل مسبقا.

يذكر أن مصدر في إدارة الزمالك قال لـFilGoal.com يوم الخميس: "كان هناك نية بالإطاحة بماكليش عقب التعادل مع الداخلية، لكن تم الاتفاق على تأجيل القرار لحين مباراة بجاية التي ستحسم مصير الجهاز الفني بشكل نهائي". ( اقرأ تصريحاته )

وزادت التكهنات حول عودة حسام حسن للزمالك بعد أزمته الأخيرة مع الحكام، وتأكيد رئيس الزمالك على ندمه بسبب رحيل العميد عن تدريب الفريق قبل عامين. ولكن مرتضى قال إنه لم يقابل التوأم منذ شهور. ( اقرأ تصريحاته )