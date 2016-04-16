النيابة تنتقل لمعاينة 8 سيارات محترقة بسبب انفجار تنك بنزين بكورنيش المعادى

انتقل منذ قليل، فريق من النيابة العامة بالمعادى، لمعاينة السيارات المحترقة بعد اشتعال النيران بهم لمدة لا تقل عن ساعة بكورنيش المعادى، ومن المقرر انتداب النيابة العامة للمعمل الجنائى لبيان سبب حدوث الواقعة، وعما إذا كانت بفعل فاعل من عدمه.

كان اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمجموعة من السيارات بكورنيش المعادى، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية عن اشتعال النيران فى 8 سيارات بكورنيش المعادى، نتيجة انفجار تنك بنزين أدى إلى امتداد النيران فى وقت قصير، وبدون تواجد أحد بداخلهم، بعد قيام رجال الإطفاء بعمليات تبريد للحريق بعد محاصرة النيران من كافة الاتجاهات لمحاولة إخماده.

مصدر أمنى: انفجار تنك بنزين وراء اشتعال النار فى 8 سيارات بكورنيش المعادى

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