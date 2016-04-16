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إخلاء سبيل راكب مصر للطيران "المخمور" المتهم بالتعدى على طاقم الطائرة

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إخلاء سبيل راكب مصر للطيران "المخمور" المتهم بالتعدى على طاقم الطائرة إخلاء سبيل راكب مصر للطيران "المخمور" المتهم بالتعدى على طاقم الطائرة
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول بإخلاء سبيل راكب مخمور تعدى بالضرب والسب على طاقم طائرة للطيران القادمة من باريس بكفالة 5 آلاف جنيه.

وجهت النيابة للمتهم تهمة التعدى على موظف أثناء تأدية واجبه، وإثارة الفزع بين الركاب واستخدام العنف ضدهم واستقلال طائرة فى حالة سكر.

وكشفت تحقيقات محمود أبو الخير وكيل أول نيابة النزهة أن المتهم "محمد.أ" استقل طائرة مصر للطيران القادمة من باريس فى طريق عودتها للقاهرة فى الرحلة 800، وأثناء وجوده على متن الطائرة أحدث حالة من الهرج والفزع لدى الركاب، بعدما تعدى بالسب على أحدهم، وتعدى بالضرب على فرد أمن الطائرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم كان مخمورًا وفى حالة سكر، وتمكن أمن الطائرة من السيطرة عليه وكلبشته بقيد حديدى وتسليمه إلى أمن مطار القاهرة.

- نيابة النزهة تستدعى طاقم طائرة لسؤالهم حول راكب مخمور اعتدى عليهم بالضرب

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مصر 365

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