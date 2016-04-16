بالصور.. محافظ بنى سويف يوجه بتقييم المكان المؤقت لعيادات مستشفى إهناسيا الخارجية

تابع اليوم السبت، المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، منظومة الصحة بمركز ومدينة إهناسيا خلال زيارة له برفقة النائب محمد كسًاب، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، وسرور سعد رئيس المدينة، وعدد من مسئولى الصحة بالمدينة وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث شملت زيارة الموقع المؤقت للعيادات الخارجية لمستشفى إهناسيا المركزى - نظرا لأعمال تطوير المستشفى- بمنطقة الحرفيين بالمدينة، وتفقد مركز حضرى إهناسيا بالمستشفى، والمستوصف الخيرى التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى بالتضامن الاجتماعى، وذلك لوضع الحلول العملية والعاجلة والخطوات الجادة لتطوير منظومة الصحة بالمركز.

وأبدى المحافظ تحفظه وعدم رضائه عن مستوى المكان الذى نقلت إليه "العيادات الخارجية لحين الانتهاء من تطوير المستشفى المركزى، وتفقد الأماكن المؤقتة لعيادات: الرمد، الأطفال، الجلدية، الجراحة، مسالك بولية، الصيدلة، مخزن الأدوية، ووجًه بإعداد تقرير فنى مفصل وعاجل يتضمن الوضع الحالى للمكان ومدى جاهزيته لتقديم الخدمة الصحية للمواطن وحصر باحتياجاته الفنية والطبية لتحسين مستوى الخدمة بها لحين اتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن.

وتوجه المحافظ لمستشفى إهناسيا المركزى والذى يشهد أعمال تطوير تقوم بها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تفقد مركز صحى حضرى إهناسيا المدينة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية بها، متفقدا أقسام الاستقبال، الحضانات، النساء والتوليد، الأشعة، المعمل، حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مسئولى الصحة بالمدينة بإعداد تقرير لتوصيف موقف منظومة الصحة واحتياجاتها ومتطلباتها لاتخاذ الحلول السريعة لإدخال تحسينات عاجلة على الوضع الراهن لتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن، ومستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستوصف الخيرى التخصصى التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى، حيث تفقد عددا من أقسام المستوصف، مطالبًا القائمين عليه بإجراء بعض الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة صحية جيدة مؤكدا أنه فى تواصل دائم مع وزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

واستكمل المحافظ زيارته بمبنى مجمع الخدمات الاجتماعية بالمدينة والذى سبق وأن قرر المحافظ فى زيارة سابقة تشكيل لجنة لتقييم أداء المجمع، حيث وجًه المحافظ بإعداد تقرير مصور عن المجمع يشمل عدد الغرف والعاملين والأنشطة، وذلك لبحث إمكانية استغلاله بصفة موقتة فى دعم منظومة الصحة بالمدينة كأحد المقترحات التي يمكن دراستها مع وزارة التضامن الاجتماعى لنقل العيادات الخارجية لحين الانتهاء من تطوير المسشتفى المركزى بدلا من الموقع الحالى للعيادات بمنطقة الحرفيين.

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