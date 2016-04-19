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محافظ بني سويف يسلم 25 رؤوس ماشية ويتابع اعمار 40 منزلا بقرية ابو المكارم

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كتب: سيد عبد الغني
أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف اهتمامه باتخاذ خطوات جادة لتوفير احتياجات المواطن ، مشيرا إلى أهمية دور المؤسسات والمنظمات الخيرية والتطوعية والأهلية في الإسهام الفاعل في تحقيق النهوض وتنمية المجتمع بجانب جهود ،لافتاً إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في تطوير وتحسين الخدمات والمرافق وخاصة على مستوى القرى الأكثر احتياجاً من خلال دورها الرائد فى العمل الخيري الذي يتمثل في العديد من الأنشطة والفاعليات مثل إعادة إعمار منازل القرى ،وتوفير فرص عمل للمواطن بالقرية من توزيع رؤوس الماشية على الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة لتصبح مصدر دخل جيد لهم. ,,
  جاء ذلك خلال افتتاحه لمشروع إعادة اعمار قرية (أبو المكارم) مركز اهناسيا والذي تقوم بها جمعية الأورمان بالتعاون بين صندوق "تحيا " ضمن المرحلة الثانية لتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية , في إطار مبادرة السيد الرئيس والتي تستهدف صالح المواطن البسيط .
و تفقد المحافظ ومرافقوه منازل القرية وقدم التهنئة للأهالي بهذه المناسبة , وتسلَيم 40 من عقود المنازل وتوزيع 25 من رؤوس الماشية للمستفيدين بحضور ممدوح حلمي مدير فرع جمعية الأورمان ببني سويف .


 

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