غدا..الشاعر عماد حسن ضيف “الستات مايعرفوش يكدبوا” على سي بي سي

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي الشاعر الغنائي عماد حسن وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الثالثة عصرا.

ويجري البرنامج مواجهة لأول مرة وجهًا لوجه بين عماد حسن ومنصة نسائية تحاوره عن آرائه في الفن والغناء و مواقفه في الحب، ويتحدث عن دور المرأة في حياته بالإضافة لرؤيته للمجتمع المصري الآن والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا ” ظهر بعد عيد الفطر بشكل جديد تمامًا، حيث اتسمت حلقاته بالجرأة والحيوية والقصص الحقيقية التي يحكيها أصحابها، وقدم البرنامج في شكله الجديد عددًا من المواجهات الساخنة، فاستضاف المخرج الكبير خالد يوسف في مواجهة شرسة مع ضيفات البرنامج في الحلقة الأسبوعية “رجل وخمس ستات “.

كما استضاف في حلقة مماثلة الإعلامي المثير للجدل تامر أمين، وفي حلقة “امرأة وخمس رجال” استضاف الدكتورة هبة قطب في مواجهة مع عدد من الشخصيات العامة التي لها تحفظات عليها، وقد حققت هذه الحلقات اهتمامًا انعكس على نسب المشاهدة، مع تحقيق تفاعلات غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.