محافظ بني سويف تفقد أحوال الصحة في اهناسيا وابدي عدم رضائه!

كتب: سيد عبد الغني

تفقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف الموقع المؤقت للعيادات الخارجية لمستشفى اهناسيا المركزي بمنطقة الحرفيين بالمدينة ( مركز حضري اهناسيا المدينة بالمستشفى ، المستوصف الخيري التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي بالتضامن الاجتماعي , وذلك لوضع الحلول العملية والعاجلة والخطوات الجادة لتطوير منظومة الصحة بالمركز رافقه النائب محمد كسًاب ، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام ، وسرور سعد رئيس المدينة ، ومسئولي الصحة بالمدينة وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ففي الموقع المؤقت "للعيادات الخارجية", أبدى المحافظ تحفظه وعدم رضائه عن مستوى المكان وتجهيزاته ، وتفقد الأماكن المؤقتة لعيادات: الرمد ,الأطفال , الجلدية , الجراحة , مسالك بولية , الصيدلة , مخزن الأدوية ، ووجًه بإعداد تقرير فني مفصل وعاجل يتضمن الوضع الحالي للمكان ومدى جاهزيته لتقديم الخدمة الصحية للمواطن وحصر باحتياجاته الفنية والطبية لتحسين مستوى الخدمة بها لحين اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

كما تفقد المحافظ مستشفى اهناسيا المركزي ,والتي تشهد أعمال تطوير تقوم بها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية بها، متفقدا أقسام الاستقبال ، الحضانات ، النساء والتوليد ، الأشعة ، المعمل, حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مسئولي الصحة بالمدينة بإعداد تقرير لتوصيف موقف منظومة الصحة واحتياجاتها ومتطلباتها لاتخاذ الحلول السريعة لإدخال تحسينات عاجلة على الوضع الراهن لتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن.

كما تابع المحافظ مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستوصف الخيري التخصصي التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي حيث تفقد عددا من أقسام المستوصف مطالبا القائمين عليه بإجراء بعض الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة صحية جيدة ، حيث صرح المحافظ أنه في تواصل دائم مع وزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

واستكمل المحافظ زيارته بمبنى مجمع الخدمات الاجتماعية بالمدينة , والذي سبق وأن قرر المحافظ , في زيارة سابقة , تشكيل لجنة لتقييم أداء المجمع, حيث وجًه المحافظ بإعداد تقرير مصور عن المجمع يشمل عدد الغرف والعاملين , والأنشطة ,وذلك لبحث إمكانية استغلاله, بصفة مؤقتة في دعم منظومة الصحة بالمدينة ,كأحد المقترحات التي يمكن دراستها مع وزارة التضامن الاجتماعي , لنقل العيادات الخارجية لحين الانتهاء من تطوير المستشفى المركزي , بدلا من الموقع الحالي للعيادات بمنطقة الحرفيين.

شبكةعيونالإخبارية

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