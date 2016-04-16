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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا فوق البحر مثيرة للغبار والاتربة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 20 - 30 /40  كم/ساعة على اليابس بوجه عام  شمالية غربية /30 - 45 / 55 كم/ساعة على البحر.

البحر .. مضطرب .. شديد الإضطراب .. والموج بارتفاع من 3 الى 4 و5 أقدام قرب الساحل ومن 8 الى 10 و12 أقدام بالعمق.. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشر و40 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و20 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    28      21              85       30 .
> دبي                        29      22              80       25 .
> الشارقة                   28      21              85       25.
> عجمان                    29      20              80       25.
> أم القيوين                29       21             90        25 .
> رأس الخيمة             29       18             95       30 .
> الفجيرة                   34       22             75       40.
> العين                     29       20              90       25 .
> ليوا                       29      19               90       30 .
> الرويس                  28      20               85       35 .
> السلع                    27       20               80       30.
> دلما                      28      21               85       40 .
> طنب الصغرى          27      23               80       35 .
> طنب الكبرى            27      23               80       35 .
> أبوموسى               26       22               80       40.
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