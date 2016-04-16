حوّلي ستايل شعرك "البوهو" إلى إطلالة أنيقة

لا شكّ في أنّ ضمان كون حفل زفافك يعبّر عن ستايلك الخاصّ وعن جوهر تكامل شخصيتيكما ليس مهمة سهلة. ويعرف أيّ شخص شارك في التخطيط لحفل زفاف أنّ هذا الأمر يجدر أن يكون جهداً تعاونياً، وينبغي أن يتضمّن كافة أفراد الأسرة. ولكن في نفس الوقت، عندما تتعلق المسألة بالتخطيط ليومك الكبير، يحاول الجميع أن يقتبس الأحداث والمجريات من وحي الآراء والأفكار الخاصة به، وهذا يعني أنك تضطرين في كثيراً من الأحيان إلى تقديم تنازلات.

و مع ذلك، الشيء الوحيد الذي لا يجدر بك التخلّي عنه هو ستايلك الشخصي الخاص بك. وحتى لو كان مظهر الشعر المفضّل بالنسبة لك، على سبيل المثال، هو نمط البوهو (BOHO)، فإن بإمكانك المحافظة عليه في يوم زفافك وتحويله في نفس الوقت إلى تسريحة زفاف أنيقة.

تابعي هنا: تسريحات شعر مفاجئة لنجمات الأسبوع

وقد تظنين أنه من الصعب تصديق ذلك، لكن للحدّ من قلقك وشكوكك حيال هذا الأمر، جمعنا نصائح من كبار المصمّمين لمساعدتك على المحافظة على تسريحة البوهو الخاصة في يوم زفافك.

البداية هي عن طريق التأكد من اختيارك الشكل الذي يناسب شكل وجهك ويتكامل معه. إذا كان وجهك مستديراً، فعليك باختيار نمط الشعر الكلاسيكي المرفوع غير المتناسق. وكلّ ما عليك القيام به لإتقان هذا الستايل هو تمشيط شعرك نحو الخلف لإضفاء المزيد من الحجم، ولفّ شعرك إلى الجانبين، واستخدام دبابيس الشعر لتشكيله على شكل كعكة، ما يُضفي لمسات الأناقة على إطلالة الزفاف.

أما إذا كان شكل وجهك بيضويّاً، فإنّ ما يُناسبه جداً هو مظهر جدائل البوهو. وللحصول على هذا النمط، اجعلي شعرك قسمين سميكين، وجدّليهما، واستخدمي الدبابيس لتشكيل تاج. والنتيجة النهائية هي ضفائر غير متناسقة على شكل تاج، وهي إطلالة مثالية لحفل زفاف ريفي في الهواء الطلق.

وبالانتقال إلى تسريحات الشعر للوجوه المربّعة الشكل، فالخيار الأفضل هو إطلالة التموّجات الرومانسية الناعمة. وللحصول عليها بطريقة سهلة وطبيعية، ما عليك سوى هو تقسيم الشعر إلى خصل متعددة ومختلفة وتجديلها مع بعضها البعض بشكل فضفاض. وما أن تنجزي ذلك، انتظر بضع ساعات، ثمّ فكّيها، وستتمتعين بإطلالة خصل متموجة رائعة. كما يمكنك تعزيز خصلاتك المتموجة عن طريق وضع طوق من الأزهار.

ولدينا نصيحة واحدة هامة لجميع أشكال الوجه وتسريحات شعر البوهو، ألا وهي هو استخدام شامبو معزّز بميزات تنعيم متفوقة في الفترة التي تسبق يوم زفافك. ويقدّم لك شامبو هيد آند شولدرز حيوي وحريري ـ على سبيل المثال ـ ستة أضعاف من الترطيب الذي يقدّمه الشامبو العادي، إذ يغذّي هذا المنتج بعمق البشرة ويمنحها نعومة غير مسبوقة (#coverworthy)، لتناسب أيّ تسريحة بوهو تختارينها ليوم زفافك. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تركيبته تحدّ من الجفاف، وتحارب تطاير الشعر، وترطّب فروة رأسك، وتمنح شعرك المجعّد رائحة نضرة وملمساً ناعماً، سهل التسريح.

وها هي الفكرة باختصار؛ فقد بات بإمكانك التمتع بيوم زفافك من دون الحاجة إلى القلق بشأن شعرك وعكسه شخصيك وستايل البوهو الخاص بك.

تابعي أيضاً:

اكسسوارات شعر 2016 بالصور

أفضل خلطات تطويل الشعر من "سيدتي نت"