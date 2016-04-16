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هذا ما تحتاجين إليه لمكياج عيون جذاب في الصيف

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السبت 16-04-2016 16:47

يختلف مكياج العيون من فصل إلى آخر، وتتغيّر معه الألوان المعتمدة وطُرق تطبيقها. إذا كنت تريدين الحصول على مكياج مميّز، فقد جمعنا لك ـ بالصور ـ آخر الابتكارات لرسم الأيلاينر وتظليل العين بشكل يجعلك مشرقة بإطلالة لافتة في هذا الصيف.

إليك أحدث 7 أشكال لمكياج العين:

-عاد الأيلاينر المجنّح بقوة في هذا الفصل مع الرموش المستعارة الكثيفة.
-إذا كنت تريدين اعتماد مكياج مناسب للسهرة، ننصحك بدمج الظلال الأسود الداكن بالظلال البرونزي، بشكل يسحب الظلال الأسود العينَ عند الزاوية الخارجية. أما الظلال الفاتح فيُعطي الإشراق للزاوية الداخلية للعين. يعتبر أحمر الشفاه البنفسجي الداكن مناسباً لهذا المكياج.
-إليك ـ بالصورة ـ طريقة جديدة لسحب الأيلاينر نحو الجفن العلوي الثابت.

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-من الطرق الجديدة لرسم الأيلاينر، تركه ينخفض عند وسط العين، ثمّ رفعه ليسحب العين.
-يمكنك تظليل العين بالظلال البنفسجيّ المشرق، ثمّ رسم العين بالأيلاينر الأسود.
-لمكياج ترابي مميّز، ننصحك باستخدام الظلال المشرق عند وسط الجفن المتحرّك. تطبيق الظلال البنيّ من الزاوية الخارجية للعين، وسحبها نحو الجفن المتحرك، إضافة إلى رسم الأيلاينر إلى خارج حدود العين.
-إنها موضة الظلال الجليتر؛ يمكنك تربيته بيدك، أو تطبيق حبوب الجليتر على الأيلاينر.

تابعي الصور لمزيد من التفاصيل.

 

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