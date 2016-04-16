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أهم الأسباب الخفية للسعال المتكرر فى الأطفال..الصداع والحلوى الصناعية

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أهم الأسباب الخفية للسعال المتكرر فى الأطفال..الصداع والحلوى الصناعية أهم الأسباب الخفية للسعال المتكرر فى الأطفال..الصداع والحلوى الصناعية
قد يعانى طفلك من سعال مستمر ومتكرر، وكلما خضع للعلاج يختفى هذا السعال فترة ثم يظهر مرة أخرى، وهذا أمر شائع الحدوث وشكوى متكررة من بعض الأمهات.

وأوضح الدكتور ياسر بدير - استشارى الحميات والباطنة والحاصل على ماجستير فى الصحة العامة وطب المجتمع – أن الكثير من الأمهات يعتقدن خطأ أن تكرار إصابة الطفل بالسعال، ناتج فقط عن أمراض الصدر والحساسية، وغالبا ما تبحث الأم فى هذا الاتجاه وتعرض طفلها على مختصين صدر أطفال، إلا أن الواقع يؤكد وجود الكثير من العوامل والأسباب وراء الإصابة بالسعال وتكراره.

وأضاف استشارى الحميات والباطنة أن الطفل قد يصاب بالسعال أو الكحة المتكررة كعرض لأكثر من مرض، لذا على كل أم أن تهتم بالبحث ومتابعة الأعراض المصاحبة للسعال ذاته، وتعرض الطفل على مختص أطفال للفحص.

وأشار الدكتور ياسر بدير إلى أن من أسباب زيادة وتكرار الكحة:

- التهاب اللوزتين المتكرر من أخطر الأعراض التى يجب علاجها مبكرا.
>- أمراض الصدر واضطراباته المتكررة.
>- الإصابة بالتهابات جيوب أنفية متكررة.
>- البخور المثير من أحد مسببات السعال المستمر دون شك.
>- المشكلات التنفسية كرش المبيدات الحشرية داخل غرف الأطفال والمنازل.
>- كثرة تناول الأطفال للأكل المشطشط والحوادق.
>-الصدع النصفى الذى يصيب بعض الأطفال يسبب هذه المشكلات الصحية ومن بينها السعال.
>- القىء المستمر.
>-الحلوى الصناعية والمصاصات.
>-أكياس البطاطس المقلية والمقرمشات ذات الطعم الحار.


>علاج طبيعى لنوبات السعال المتكرر
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