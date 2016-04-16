هولاند عقب لقائه نبيه برى: ندعم لبنان ونحرص على تعزيز الأمن فيه

>أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أن بلاده تقف إلى جانب لبنان "وتحرص على تعزيز الأمن فيه من خلال التعاون العسكرى".

وأشار هولاند، فى تصريح من مجلس النواب اللبناني، اليوم السبت، عقب لقائه رئيس المجلس نبيه بري، إلى أن "لبنان يواجه التهديد الإرهابى وهو يستقبل أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ".

ونوه بالروابط اللبنانية - الفرنسية الإنسانية، وقال: "فرنسا تقف إلى جانب لبنان على الصعيد الاقتصادي، علما أنه يتمتع بالحيوية الاقتصادية من خلال نظامه المصرفي".

وتابع: "لبنان محاط بأزمات وحروب ويريد أن يعيش فى الوحدة والامن"، مضيفًا "أتمنى العودة إلى لبنان قريبا لألتقى رئيسا للجمهورية، ولكن الأمر بيد اللبنانيين الذين عليهم حل هذه الأزمة. وأنا أثق بأنهم سيتخطون هذه الصعوبات".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لقد "بحثنا فى الهبة العسكرية للجيش والحدود البحرية وملفى اللاجئين، وفى المواضيع الراهنة فى المنطقة، وركزنا على موضوع الإرهاب".

>وأضاف أن "هناك ضيق لا نستطيع أن نخفيه، فقد كنا نتمنى أن يكون هذا الاستقبال فى القصر الجمهوري.(فى إشارة إلى عدم قيام هولاند بزيارة القصر الرئاسى اللبنانى لغياب رئيس للبلاد).

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