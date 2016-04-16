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وزير الدفاع الأمريكى يصل أبو ظبى فى زيادة تشمل عددا من دول الشرق الأوسط

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وزير الدفاع الأمريكى يصل أبو ظبى فى زيادة تشمل عددا من دول الشرق الأوسط وزير الدفاع الأمريكى يصل أبو ظبى فى زيادة تشمل عددا من دول الشرق الأوسط

> وصل وزير الدفاع الأميركى آشتون كارتر السبت إلى أبو ظبى فى جولة لمدة ستة أيام يختتمها الخميس بقمة مجلس التعاون الخليجى فى الرياض التى سيشارك فيها مع الرئيس باراك أوباما، وسيبحث كارتر مسألة مكافحة تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا والتعاون فى مجال الدفاع مع دول الخليج المتخوفة من النفوذ الإيرانى فى المنطقة.

وفى وقت تتكثف الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش، يود المسؤولون الأميركيون الحصول خصوصا على مساهمة أكبر من قادة الخليج لدعم العراق، وكان كارتر أعلن هذا الأسبوع خلال زيارة إلى الهند والفيليبين أن "نجاح الحملة ضد تنظيم "داعش" يتوقف أيضا على التقدم الاقتصادى والسياسي" فى العراق.

وشدد على وجوب "الاستمرار فى دعم" رئيس الوزراء حيدر العبادى فى الجهود التى يبذلها لبناء عراق "لا مركزي" و"متعدد الطوائف" مضيفا "هذا هو التحدى فى العراق"، وسيلتقى كارتر خلال زيارته ولى عهد ابو ظبى الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدولة القطرى لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، والعاهل السعودى الملك سلمان، بحسب ما افادت اوساط المسؤول الأميركى.
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