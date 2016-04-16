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تقرير – سان جيرمان يريد جريزمان ورويس

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تقرير – سان جيرمان يريد جريزمان ورويس تقرير – سان جيرمان يريد جريزمان ورويس

قالت قناة تي إف 1 الفرنسية إن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع ماركو رويس جناح بروسيا دورتموند وأنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد.

وأشارت إلى أن الفريق الفرنسي يستعد لمرحلة ما بعد زلاتان إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده الموسم الحالي ولم يجدد حتى اللحظة.

ويطمح سان جيرمان لتعزيز صفوفه من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فخرج الفريق مرة أخرى من الدور ربع النهائي حين أطاح به مانشستر سيتي منذ أيام قليلة.

وتسعى العديد من الأندية الكبيرة التعاقد مع رويس نجم منتخب ألمانيا، أما جريزمان فيقدم مستوى رائع مع الروخيبلانكوس ساهم في تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

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