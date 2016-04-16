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دي بروين يكشف سر رحيله عن تشيلسي

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دي بروين يكشف سر رحيله عن تشيلسي دي بروين يكشف سر رحيله عن تشيلسي

تحدث كيفين دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي عن علاقته بمدربه السابق جوزيه مورينيو، موضحا أسباب رحيله عن تشيلسي إلى فولفسبورج.

ولم يشارك دي بروين مع تشيلسي سوى في 9 مباريات خلال موسمين، وأعير إلى فيردر بريمن ثم انتقل بشكل نهائي إلى فولفسبورج في موسم 2014-2015.

وصرح دي بروين لصحيفة (دايلي تيليجراف) الإنجليزية "استدعى مورينيو جميع متوسطي الميدان المهاجمين، وأظهر إحصائياتنا من صناعة أهداف وأهداف مسجلة ونسبة دقة التمريرة والتمريرات الحاسمة والمراوغات".

وأضاف "كان يريد أن يثبت لي أنني لم أؤدي بمستوى الآخرين".

واختتم "أجبته كالتالي: أنا أسف لكن هذا أمر غير منطقي، لقد لعبت مباريات أقل من الأخرين، كيف يمكنك أن تقارنني بهم؟ لم يكن أمرا عادلا من وجهة نظري".

وكان مورينيو قد أوضح في وقت سابق أنه كان يرغب في الاحتفاظ بخدمات دي بروين، لكنه أشار إلى أن الأخير أخبره أن شخصيته ليست الشخصية التي تنافس الآخرين على مركز أساسي في الفريق".

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