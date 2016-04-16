انطلاق فعاليات ذكرى يوم الأسير الفلسطينى

أطلقت المؤسسات العاملة فى مجال شؤون الأسرى، وفعاليات محافظة جنين بفلسطين الرسمية والأمنية والشعبية السبت، برنامج فعاليات ذكرى يوم الأسير الفلسطينى الذى يصادف يوم غد الأحد.

وتضمن البرنامج زيارة مقابر الشهداء فى جنين ومخيمها، ووضع أكاليل الزهور عليها.

وقال مدير نادى الأسير فى جنين، راغب أبو دياك، "إن تلك الزيارة تأتى تخليدًا لدماء الشهيد أبو جهاد وكل شهدائنا الأبرار، لأن الأسرى هم الأكرم بعد الشهداء ما استدعى ربطها مع من هم أكرم منا جميعا لتكون وفاء للأسرى وعهدا للشهداء".

وحمّل مدير هيئة شؤون الأسرى نظمى ربايعة حكومة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية عن حياة الأسرى اتجاه عنجهيتهم وغطرستهم بحق الأسرى.

ودعا ممثل فصائل العمل الوطنى، رامى نزال، إلى حشد كل الطاقات الوطنية من أجل نصرة أسرانا فى ظل ما يتعرضون له من حملة شرسة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلى.

ووجه أمين سر حركة فتح فى مدينة جنين فراس أبو الوفا، دعوته لأبناء المحافظة من أجل المشاركة الواسعة بفعاليات يوم الأسير الفلسطينى لهذا العام.

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