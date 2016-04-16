أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انطلاق فعاليات ذكرى يوم الأسير الفلسطينى

Google+ Print
انطلاق فعاليات ذكرى يوم الأسير الفلسطينى انطلاق فعاليات ذكرى يوم الأسير الفلسطينى

أطلقت المؤسسات العاملة فى مجال شؤون الأسرى، وفعاليات محافظة جنين بفلسطين الرسمية والأمنية والشعبية السبت، برنامج فعاليات ذكرى يوم الأسير الفلسطينى الذى يصادف يوم غد الأحد.

وتضمن البرنامج زيارة مقابر الشهداء فى جنين ومخيمها، ووضع أكاليل الزهور عليها.

وقال مدير نادى الأسير فى جنين، راغب أبو دياك، "إن تلك الزيارة تأتى تخليدًا لدماء الشهيد أبو جهاد وكل شهدائنا الأبرار، لأن الأسرى هم الأكرم بعد الشهداء ما استدعى ربطها مع من هم أكرم منا جميعا لتكون وفاء للأسرى وعهدا للشهداء".

وحمّل مدير هيئة شؤون الأسرى نظمى ربايعة حكومة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية عن حياة الأسرى اتجاه عنجهيتهم وغطرستهم بحق الأسرى.

ودعا ممثل فصائل العمل الوطنى، رامى نزال، إلى حشد كل الطاقات الوطنية من أجل نصرة أسرانا فى ظل ما يتعرضون له من حملة شرسة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلى.

ووجه أمين سر حركة فتح فى مدينة جنين فراس أبو الوفا، دعوته لأبناء المحافظة من أجل المشاركة الواسعة بفعاليات يوم الأسير الفلسطينى لهذا العام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365