أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

غايل كينغ ترتدي فستان ميشيل أوباما بالمقلوب

Google+ Print

السبت 16-04-2016 06:43

اعتدنا مشاهدة إطلالات النجمات تتكرّر من فترة إلى أخرى بنفس الفستان أو نفس القطعة. لكن ما حدث هذه المرة كان مختلفاً نوعاً ما، حين اختارت الإعلامية غايل كينغ Gayle King أن ترتدي فستاناً ظهرت به السيدة الأولى للولايات المتحدة، ولكن بالمقلوب، فمن هي التي أجادت بارتدائه برأيك؟

ظهرت ميشيل أوباما Michelle Obama بفستان صيفيّ أنيق، من تصميم أنطونيو بيراردي Antonio Berardi، في إحدى جلسات التصوير الأخيرة. وقد تميّز فستانها بثنيات ناعمة على الأكتاف، و بسحّاب أمامي يمتدّ على طول الفستان. أما الإعلامية غايل كينغ فقد اختارت أن ترتدي نفس الفستان واضعة السحّاب الأمامي من الخلف، ثم أضافت له حزاماً وردياً مع حقيبة و حذاء بألوان متعددة.

شاهدي معنا إطلالة السيدتين بنفس الفستان وشاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي