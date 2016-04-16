غايل كينغ ترتدي فستان ميشيل أوباما بالمقلوب

اعتدنا مشاهدة إطلالات النجمات تتكرّر من فترة إلى أخرى بنفس الفستان أو نفس القطعة. لكن ما حدث هذه المرة كان مختلفاً نوعاً ما، حين اختارت الإعلامية غايل كينغ Gayle King أن ترتدي فستاناً ظهرت به السيدة الأولى للولايات المتحدة، ولكن بالمقلوب، فمن هي التي أجادت بارتدائه برأيك؟

ظهرت ميشيل أوباما Michelle Obama بفستان صيفيّ أنيق، من تصميم أنطونيو بيراردي Antonio Berardi، في إحدى جلسات التصوير الأخيرة. وقد تميّز فستانها بثنيات ناعمة على الأكتاف، و بسحّاب أمامي يمتدّ على طول الفستان. أما الإعلامية غايل كينغ فقد اختارت أن ترتدي نفس الفستان واضعة السحّاب الأمامي من الخلف، ثم أضافت له حزاماً وردياً مع حقيبة و حذاء بألوان متعددة.

شاهدي معنا إطلالة السيدتين بنفس الفستان وشاركينا برأيك.